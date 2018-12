Actualidade

Um sindicato bancário vai financiar, com mais de 53 milhões de euros, o desenvolvimento de uma solução informática para as Forças Armadas Angolanas, a cargo do grupo português Reditus, segundo despacho assinado pelo Presidente da República de Angola.

De acordo com o documento, de 27 de dezembro e ao qual a Lusa teve hoje acesso, em causa está a terceira fase do projeto para Implantação de Soluções do Centro de Dados e de uma Plataforma de Software, contratado em 2017 pelo Governo angolano à empresa ALL2IT, do grupo português Reditus.

Trata-se de um contrato inscrito na linha de seguro de crédito à exportação da Companhia de Seguro de Créditos (COSEC) de Portugal, no valor de 62,7 milhões de euros, envolvendo um projeto de comunicações fixas, voz e dados, assim como o desenvolvimento de um centro de dados e de plataforma de software para o Ministério da Defesa de Angola.