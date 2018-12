Actualidade

O chefe de Estado português afirmou hoje que no seu encontro com o Presidente do Brasil, na quarta-feira, irá falar sobre as comunidades portuguesa e brasileira nos dois países, a CPLP e as relações União Europeia/Mercosul.

Em declarações aos jornalistas, num hotel de Brasília, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "num encontro destes, que não é vulgar haver aquando da posse, há que limitar o número de temas ao que é fundamental".

Segundo o Presidente português, "há que falar das duas comunidades, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), das relações União Europeia Mercosul, que são um ponto fulcral, e depois há imensos outros temas quer multilaterais quer bilaterais que estão na ordem do dia".