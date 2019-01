Actualidade

A livre circulação de pessoas, a projeção da língua portuguesa e o diálogo sobre os oceanos são prioridades do mandato que o diplomata português Francisco Ribeiro Telles assume hoje como secretário executivo da CPLP.

Criar parcerias entre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e outras organizações internacionais, como a União Europeia e o Banco Africano de Desenvolvimento, "mutuamente vantajosas" é um dos objetivos do diplomata, visando dinamizar projetos de cooperação numa organização, que como outras, por vezes, enfrenta problemas de contribuições de Estados-membros em atraso.

A presença na cerimónia de tomada de posse do novo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em Brasília, é o primeiro ato oficial no novo secretário executivo da CPLP, cargo que pela primeira vez, nos 22 anos da organização, é assumido por um português.