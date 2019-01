Actualidade

A receita do jogo em Macau em 2018 cresceu 14%, para 302,846 mil milhões de patacas (32,796 mil milhões de euros), indicam dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com os dados da Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), nos 12 meses de 2017, as receitas dos casinos tinham atingido um total de 265,743 mil milhões de patacas.

Em dezembro manteve-se a tendência positiva registada ao longo do ano, com os casinos a terminarem o mês com receitas de 26,468 mil milhões de patacas, mais 16,6% relativamente ao período homólogo do ano passado.