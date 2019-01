Actualidade

Rendas, portagens e transportes estão entre os bens e serviços cujo preço vai aumentar a partir de hoje, mas haverá uma descida da eletricidade de 3,5% no mercado regulado e decréscimos ainda maiores no liberalizado.

As bebidas não alcoólicas com mais açúcar irão também ser penalizadas em 2019, com o Orçamento do Estado (OE) a colocar mais taxas nestes produtos, de acordo com o teor de açúcar que contêm. O tabaco também sobe e pode chegar a custar mais 10 cêntimos por maço.

Já o preço do leite deverá manter-se e o pão poderá subir, mas taxa de Imposto sobre Produtos Petrolíferos sobre a gasolina desce três cêntimos.