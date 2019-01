Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje que, ao vetar o diploma do Governo sobre a contagem do tempo de serviço dos professores, apenas apreciou "a questão formal" da aplicação da Lei do Orçamento do Estado.

"Eu o que quis foi, apenas, apreciar a questão formal - mas toda a forma tem algum conteúdo - que era a aplicação da lei do Orçamento através de um processo negocial já agora no ano em que nos encontramos. Foi só isso", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado, que falava aos jornalistas num hotel de Brasília, onde se encontra para assistir à posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil, hoje à tarde, escusou-se a responder o que entende que deve ser feito quanto ao conteúdo do diploma.