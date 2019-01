Actualidade

O chefe de Estado português afirmou hoje que, no seu encontro de quarta-feira com o novo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vai defender que é decisivo o empenho brasileiro na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Em declarações aos jornalistas, num hotel de Brasília, horas antes da cerimónia de posse de Jair Bolsonaro, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre o que espera do novo Governo brasileiro, em relação à CPLP.

"Eu não sei o que é que espero. Eu sei o que vou lá defender. Eu vou defender um empenho brasileiro na CPLP. Não há CPLP sem Brasil. O Brasil é uma potência mundial, é um país liderante do Mercosul, tem um peso fundamental no universo latino-americano", respondeu.