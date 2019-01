Actualidade

As equipas de resgate encontraram com vida uma bebé de 11 meses nos escombros do edifício habitacional que desabou na segunda-feira, na cidade russa de Magnitogorsk, na região dos Urais, anunciaram hoje as autoridades locais.

"A menina foi encontrada durante os trabalhos de resgate, porque se ouviu o seu choro. Um dos operacionais ouviu-a e de imediato organizou-se uma operação de salvamento", disseram as autoridades à agência Interfax.

A criança, que apresenta um traumatismo crâneoencefálico e hipotermia, foi hospitalizada na unidade de cuidados intensivos de um centro médico local, depois de ter sobrevivido durante mais de 24 horas a temperaturas inferiores a 20 graus negativos.