Actualidade

Centenas de brasileiros já estão concentrados na Praça dos Três Poderes, em frente do Palácio do Planalto, em Brasília, onde o clima é de exaltação, entre apoiantes de Bolsonaro, para a posse do Presidente eleito.

A primeira das três etapas da cerimónia deve começar por volta das 15:00 (17:00 em Lisboa), mas o público já se encontra no local, a aguardar o início do evento, sob controlo de um esquema severo de segurança, como a reportagem da Lusa verificou no local.

Antes de se ter acesso a qualquer uma das áreas por onde Bolsonaro passará - o Congresso, Palácio do Planalto e Palácio do Itamaraty - cada pessoa tem de passar por três revistas, com detetores de metais. Não é permitido ao público transportar bolsas, mochilas nem mesmo água potável já que as garrafas foram proibidas.