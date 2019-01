Actualidade

Gritos de apoio estão a ser entoados por milhares de brasileiros que se juntam hoje em Brasília para acompanhar a chegada de Jair Bolsonaro, na cerimónia de posse.

Bolsonaro deixou a Granja do Torto, uma das residências do Presidente da República e já chegou a Catedral de Brasília onde iniciou o desfile em carro aberto acompanhado da mulher, Michele Bolsonaro.

Em frente do Palácio do Planalto, onde daqui há pouco menos de duas horas receberá a faixa presidencial do ex-presidente Michel Temer o clima é de festa e expectativa.