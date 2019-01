Actualidade

Muitos dos milhares de apoiantes do novo Presidente brasileiro gritaram hoje palavras de ordem contra os media tradicionais e esperam mudanças de políticas concretas no país, conforme as promessas feitas pelo novo chefe de Estado.

Junto ao Palácio do Planalto, onde Bolsonaro irá tomar posse oficial do cargo, apoantes gritaram palavras de ordem contra a Rede Globo, maior empresa de comunicação do Brasil, que está fazendo a transmissão reproduzida em altifalantes e telas gigantes na frente do Palácio do Planalto.

Defronte do Palácio , a professora Cassia Gonçalves, 36 anos, disse à Lusa estar ansiosa pela chegada de Bolsonaro.