Actualidade

O novo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmou hoje, no seu discurso de tomada de posse no Congresso, em Brasília, a promessa eleitoral de liberalizar o uso e porte de arma.

"O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando-se o referendo de 2005, quando [o povo brasileiro] optou nas urnas pelo direito à legítima defesa", afirmou Bolsonaro na cerimónia de tomada de posse como 38.º Presidente da República Federativa do Brasil.

"Reafirmo o meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão", disse, recordando que a bandeira brasileira tem as palavras "Ordem e Progresso" inscritas