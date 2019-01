Actualidade

Brasileiros ouvidos pela Lusa em Brasília defendem que as primeiras medidas do novo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, devem ser acabar com a corrupção ou combater a violência no país.

Em declarações à agência Lusa em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, Rafael Souza Coelho, um fisioterapeuta de Roraima, defendeu que a primeira medida de Bolsonaro deve ser "acabar com a corrupção".

"A corrupção acaba com todas as áreas do nosso país, o dinheiro não chega para a saúde e a educação por causa da corrupção", considerou o brasileiro de 34 anos, acrescentando que este fenómeno está enraizado em todo o país.