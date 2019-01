Actualidade

O novo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, recebeu hoje a faixa presidencial de Michel Temer, chefe de Estado cessante, que sucedeu a Dilma Rousseff há dois anos.

Milhares de brasileiros enchem o espaço defronte do Palácio do Planalto, em Brasília, para assistir ao fim das cerimónias de tomada de posse do novo Presidente, que terminam com a passagem da faixa presidencial entre os dosi políticos.

Temer era vice-presidente de Dilma Rousseff, que foi sujeita a um processo de afastamento judicial a 31 de agosto de 2016.