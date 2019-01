Actualidade

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje no discurso que proferiu junto ao Palácio do Planalto, em Brasília, que este "é o dia em que o povo se começou a libertar do socialismo".

"Coloco-me diante de toda a nação neste dia como o dia em que o povo se começou a libertar do socialismo, a libertar-se da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto", disse Bolsonaro perante milhares de apoiantes e ladeado pela sua mulher e por uma intérprete de linguagem gestual.

"As eleições deram voz a quem não era ouvido, a voz da rua e das urnas foi muito clara", disse o novo Presidente num discurso em que, no final, levantou uma bandeira do Brasil e disse: "Esta é a nossa bandeira, jamais será vermelha, e daremos o nosso sangue para mantê-la verde e amarela".