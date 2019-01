Actualidade

O novo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assumiu hoje, no seu primeiro discurso no Palácio do Planalto, o compromisso de dar prioridade à educação, sobretudo à educação básica.

"Pela primeira vez, o Brasil irá priorizar a educação básica, que é o que realmente transforma o presente e faz o futuro dos nossos filhos", afirmou no discurso, após ter recebido a faixa presidencial, no Palácio do Planalto, em Brasília ao lado da sua mulher, Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro defendeu que o Brasil tem de olhar para "nações que são exemplo em todo o mundo que, pelo meio da educação, encontraram o caminho da prosperidade".