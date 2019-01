Actualidade

Brasileiros ouvidos pela Lusa em Brasília manifestaram hoje esperança de que o novo Presidente, Jair Bolsonaro, consiga mudar a ideologia do Brasil, sem "viés político", governar para o povo e mudar os valores da família.

Em declarações à agência Lusa em frente ao Palácio do Planalto, onde decorreu parte da cerimónia de tomada de posse de Bolsonaro, Daniel Campos de Souza, militar do Rio de Janeiro, disse que ficou feliz quando ouviu o novo Presidente "dizer que quer mudar a ideologia do Brasil".

"Estávamos caminhando para um país de esquerda e agora nós estamos caminhando para uma democracia", disse o militar, de 53 anos.