Actualidade

O antigo Presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso desejou hoje numa mensagem no Twitter que o novo Governo "ajude o povo a ter trabalho" e que dê esperança e motive o país no "rumo da decência e do crescimento".

"Hoje 1/1/19, do exterior, desejo o melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Que o novo Governo ajude o povo a ter trabalho, reconheça a dignidade das pessoas e lhes dê segurança, a Constituição nas mãos e a esperança a motivar o país no rumo da decência e do crescimento", escreveu o antigo Presidente brasileiro.

Jair Messias Bolsonaro tomou hoje posse como 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, um mandato que vai até 31 de dezembro de 2022.