Actualidade

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, afirmou hoje partilhar "todas as preocupações" referidas pelo Presidente da República na sua mensagem de Ano Novo, considerando que os próximos tempos exigem "bom senso" na governação.

Em declarações à agência Lusa, em reação à mensagem de Ano Novo do Presidente da República, a "número dois" da direção dos socialistas mostrou-se de acordo com Marcelo Rebelo de Sousa.

"O Presidente da República deixa um apelo muito forte para os tempos difíceis que vivemos na Europa e no mundo - tempos que, para o PS, exigem bom senso na governação. Faz também um apelo à participação dos eleitores para o reforço da democracia nos próximos atos eleitorais que se avizinham, sem fraturas e com compromissos", apontou a secretária-geral adjunta do PS.