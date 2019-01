Actualidade

O Bloco de Esquerda elogiou hoje a oportunidade dos avisos deixados pelo Presidente da República sobre os perigos da extrema-direita, mas demarcou-se das soluções políticas por si preconizadas, considerando que as políticas europeias diminuem o país.

Estas posições foram transmitidas à agência Lusa pelo fundador e dirigente do Bloco de Esquerda Luís Fazenda, em reação à mensagem de Ano Novo do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

"O Presidente da República chamou a atenção para a necessidade de um combate largo contra a extrema-direita, que pretende destruir o regime democrático. Fazer esse combate largo fundado no Estado de Direito, no pluralismo político, na cidadania é um ponto importantíssimo nos dias de hoje - afinal de contas é o espelho dos bolsonaros [uma referência ao novo Presidente do Barsil] que se verte sobre esse mundo de conflitos", salientou Luís Fazenda.