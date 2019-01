Venezuela

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse que os projetos políticos dos seus homólogos no Brasil, na Colômbia e na Argentina são inviáveis na região da América Latina e acabarão por provocar uma "nova onda" de governos de esquerda.

"Projetos neoliberais de direita na América Latina e no Caribe são inviáveis e vão provocar o ressurgimento de uma nova onda de transformações populares", disse Maduro, durante uma entrevista divulgada no primeiro dia do ano.

O Presidente da Colômbia, Iván Duque, "passou de 80% de apoio a 80% de repúdio", opinou Maduro, afirmando que o povo colombiano está "nas ruas a pedir para [Duque] sair" da presidência.