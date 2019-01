Actualidade

Mais de meio milhão de turistas visitou Macau em apenas quatro dias, no período do Ano Novo, anunciaram hoje as autoridades, o que corresponde a um aumento de 16,43% em relação a igual momento do ano passado.

O número total de turistas contabilizado entre 29 de dezembro e 01 de janeiro foi de 528.369, com as autoridades a registarem a maior parte das entradas pela fronteira terrestre das Portas do Cerco, no norte da península de Macau, adjacente a Zhuhai.

O número total de entradas inclui as 75.881 mil realizadas a partir da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a maior travessia marítima do mundo, inaugurada no final de outubro.