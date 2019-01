Actualidade

O número de mortos no desabamento parcial, na segunda-feira, de um edifício de habitação na Rússia, na região dos montes Urais, subiu para 14, segundo um novo balanço feito hoje pelas autoridades locais.

As equipas de resgate recuperaram mais seis corpos, de acordo com gabinete de crise para Situações de Emergência do Ministério Russo.

Várias centenas de pessoas foram mobilizadas para os trabalhos de resgate, incluindo especialistas de Moscovo e Ecaterimburgo, a capital do distrito federal dos Urais.