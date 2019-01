Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou na noite de terça-feira para o seu homólogo egípcio, Abdelfatah al-Sisi, para discutir possíveis soluções políticas para as crises que estão a ocorrer no Médio Oriente, informou hoje a Presidência egípcia.

Os dois líderes abordaram os "esforços conjuntos para restaurar a estabilidade na região" a fim de alcançar soluções "políticas" para as crises, "especialmente na Líbia, na Síria e no Iémen", segundo um comunicado do gabinete presidencial.

Trump e Al-Sisi abordaram ainda "maneiras de melhorar as relações bilaterais", tendo ambos os líderes enfatizado a "necessidade de fortalecer ainda mais a cooperação em vários campos, especialmente na área militar e na luta contra o terrorismo e a ideologia extremista", referiu a nota.