Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram hoje na sequência de um acidente ferroviário na ponte do Estreito do Grande Belt (centro da Dinamarca), provocado por uma tempestade, informou a empresa dinamarquesa State Railways.

O acidente ocorreu quando uma parte do teto de um comboio de mercadorias, que se dirigia para a ilha de Funen, colidiu com o de passageiros que seguia em sentido oposto.

As autoridades cortaram a circulação na ponte, que liga as ilhas de Funen e Selandia e é uma das principais vias de comunicação do país.