A polícia indiana utilizou hoje gás lacrimogéneo, granadas atordoadoras e canhões de água contra tradicionalistas hindus que se manifestavam contra a entrada de mulheres num santuário no Estado de Kerala (sul), segundo um media local.

Estes confrontos ocorreram diante do parlamento do Estado, em Thiruvananthapuram, embora se tivessem realizado manifestações também noutras cidades do Estado após a visita de duas mulheres sob proteção policial ao templo de Sabarimala, um dos mais sagrados do hinduísmo.

O templo está há semanas no centro de confrontos entre os tradicionalistas hindus e os partidários de uma decisão do Supremo Tribunal em outubro, que anulou a proibição de entrada imposta às mulheres entre os 10 e os 50 anos.