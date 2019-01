Actualidade

O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Domingos Augusto, considerou hoje em Brasília que o país vai continuar a ser um parceiro estratégico do Brasil e destacou as "relações excecionais" entre os dois países.

"Vamos continuar a trabalhar para melhorar as relações entre o Brasil e a Angola, que já são excecionais. Temos um grande potencial económico que pode ser mais explorado, e também conversámos sobre a luta contra a corrupção, que é uma prioridade de Bolsonaro e também do meu governo", disse aos jornalistas Manuel Augusto no final de uma reunião com o novo ministro das Relações Exteriores brasileiro.

No final do encontro, Manuel Augusto, que foi o primeiro representante estrangeiro a ser formalmente recebido pelo novo chanceler do Brasil, Ernesto Araújo, antes mesmo de o homólogo norte-americano, vincou que a parceria estratégica entre os dois países é para manter, desvalorizando o foco de Jair Bolsonaro nas relações diplomáticas com países mais relevantes.