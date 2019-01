Actualidade

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que no seu encontro com o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, os dois falaram sobre a mobilidade de cidadãos e o acordo UE/Mercosul, que considerou "essencial".

Em declarações aos jornalistas, após a reunião, que se realizou no Palácio do Planalto, em Brasília, no dia seguinte à posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que "o desenvolvimento do turismo e do comércio bilateral" e "a boa cooperação militar" foram outros temas abordados.

"Naturalmente, falámos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em que a aposta do Brasil é essencial. Não há CPLP forte sem uma aposta forte do Brasil. É muito importante essa aposta", defendeu.