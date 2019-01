Actualidade

O treinador do Sporting disse hoje esperar um jogo muito difícil na receção de quinta-feira ao Belenenses, para a qual não poderá contar com a 'influência' de Bruno Fernandes, mas deverá ter aptos outros influentes futebolistas.

"Vai ser um jogo muito difícil, especialmente sem o Bruno Fernandes, suspenso por um jogo. Vou ter outro jogador na equipa e continuaremos a ser onze", justificou o holandês Marcel Keizer, em conferência de imprensa.

O técnico não deixou de abordar a grande ausência do jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, uma peça importante na estratégia do Sporting - com 26 jogos e 14 golos -, num dérbi de elevada dificuldade.