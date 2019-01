Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje esperar um jogo ainda "mais difícil" do que o disputado na época passada com o Desportivo das Aves, na quinta-feira, para a 15.ª jornada da I Liga de futebol.

O FC Porto, que na temporada anterior não foi além de um empate 1-1 em Vila das Aves, já defrontou esta época a equipa comandada por José Mota na final da Supertaça, na qual se impôs por 3-1, mas Sérgio Conceição não tem dúvidas das dificuldades que vai encontrar.

"Este ano é capaz de ser mais difícil. É extremamente difícil jogar contra uma equipa que defende da forma como o Aves defende. E tendo jogadores que, quando ganham a bola, são extremamente rápidos nas transições ofensivas. Acho que este ano é mais forte do que o ano passado. No ano passado fizemos um mau jogo na Vila das Aves. Também podíamos ter ganho com um penálti claríssimo sobre o Danilo na parte final", observou o técnico do FC Porto.