A Câmara Municipal de Vila do Conde vai atenuar a subida da tarifa da água no concelho, tendo acordado com a empresa Indaqua que o aumento, em 2019, será de 4% e não de 6% como estava previsto.

O anúncio foi feito hoje pela presidente da autarquia vila-condense, depois de negociações com a empresa que detém a concessão do fornecimento e distribuição de água no município que geraram um memorando de entendimento que terá, ainda, de ser ratificado pelas entidades competentes.

"Conseguimos alterar determinadas cláusulas do contrato, indo ao encontro da vontade dos vila-condenses de verem minimizados os custos na fatura da água. Foi um trabalho moroso, de grande complexidade a nível financeiro, mas em que conseguimos um entendimento que nos parece ter impacto significativo para os vila-condenses", disse Elisa Ferraz.