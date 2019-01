Ébola

A epidemia de Ébola provocou em média, de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2018, a morte de duas pessoas por dia nas províncias de Kivu Norte e Ituri, na República Democrática do Congo (RDCongo).

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde congolês referentes ao período iniciado em 01 de agosto, data da declaração de epidemia naquelas províncias do nordeste da RDCongo, indicam que 357 pessoas morreram em 143 dias.

A maioria dos mortos (132) devido à contaminação com o vírus ocorreu em Beni, na província de Kivu Norte, cidade com 221 pessoas infetadas, localizada na região do grupo armado Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês), que multiplicou os ataques contra civis, o que complicou a resposta sanitária.