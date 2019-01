Actualidade

O Estado exerceu o direito de opção e adquiriu o pergaminho da escritura de entrega do Castelo de S. Jorge, em Lisboa, ao conde de Barcelos, datado de 1383, anunciou o Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT).

O documento, adquirido diretamente ao seu proprietário, esteve em leilão na Internet e, efetuadas as devidas diligências sobre a sua autenticidade, sobre a qual havia poucas dúvidas, foi adquirido ao proprietário por 750 euros, tendo o Estado exercido o direito de opção, consagrado na Lei do Património Cultural, disse à agência Lusa o diretor do ANTT.

Silvestre Lacerda realçou que este pergaminho "está registado na Chancelaria de D. Fernando, tal como os restantes livros de Chancelaria Régia, com documentos desde o século XIII até ao século XIX", disse o diretor Sivestre Lacerda.