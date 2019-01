Eleições/RDCongo

Os observadores da União Africana (UA) instaram hoje os políticos na República Democrática do Congo a preservarem "o clima de paz que prevaleceu durante o sufrágio de domingo", cujos resultados deverão ser conhecidos até à próxima segunda-feira.

No relatório da Missão de Observação Eleitoral da União Africana (MOEUA) para as eleições gerais da República Democrática do Congo (RDCongo), a que a agência Lusa teve acesso, os observadores consideram que o ato eleitoral presidencial, legislativo e provincial constituiu "uma primeira grande vitória do povo congolês" e exortou "os atores políticos" para que se comprometam "a privilegiar os meios legais para os eventuais recursos".

"O processo eleitoral não se esgota com a investidura do novo Presidente. A Missão de Observação convida todas as partes a continuarem envolvidas até à sua conclusão", referiu a MOEUA, presidida pelo antigo Presidente da transição no Mali, Dioncounda Traoré e que contou com 23 equipas no terreno, que visitaram 317 locais de voto em 13 províncias do país.