Actualidade

Os contribuintes que exploram alojamento local e que, no momento da entrega do IRS, optam pelas regras de tributação da Categoria F (rendas), podem deduzir a este rendimento as comissões pagas às plataformas de reserva.

Em caso de dúvida sobre os procedimentos fiscais que devem adotar são muitas as pessoas que solicitam à Autoridade Tributária e Aduaneira um esclarecimento formal. Foi o que sucedeu com um contribuinte que, perante a decisão sujeitar os rendimentos que obtém por via do aluguer de curta duração às regras aplicáveis às rendas de casas, quis saber se poderia abater-lhes as comissões que paga à empresa de reservas 'online' Booking.

O entendimento da AT é de que, como a "obtenção do rendimento a tributar depende da utilização da plataforma Booking", a comissão que é paga a esta empresa "preenche os requisitos para ser considerada como despesa indissociável à obtenção do rendimento" sendo, por isso, dedutível.