Actualidade

O Governo está disponível para reiniciar as negociações com os professores, "num contexto diferente", e terá de "haver estímulos dos dois lados para equacionar situações diferentes", afirmou hoje o ministro das Finanças.

"Quando nos voltarmos a sentar à mesa com os professores, e obviamente isso vai acontecer, o Governo vai ter a mesma atitude desde o início. Nós vamos negociar de forma aberta e com muita responsabilidade, o que significa que tem de haver estímulos dos dois lados para se equacionar situações diferentes", afirmou Mário Centeno em entrevista à RTP, sem responder se o Governo está disposto a ir mais longe no descongelamento das carreiras da classe.

O ministro das Finanças sublinhou que a proposta do executivo, vetada pelo Presidente da República, tinha "uma lógica [...] que tem sentido de equidade para com as outras carreiras da função pública".