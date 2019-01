Actualidade

Os democratas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pretendem apresentar um projeto de lei para exigir que os candidatos presidenciais publiquem as declarações fiscais dos dez últimos anos, noticiaram os 'media' norte-americanos.

De acordo com a cadeia de televisão CNN, o objetivo desta proposta legislativa, que presumivelmente não será apoiada pela maioria republicana do Senado, é obrigar o Presidente norte-americano, Donald Trump, a divulgar as declarações fiscais dos últimos dez anos, um dos temas que mais tinta fez correr na última campanha presidencial.

Trump tem recusado repetidamente divulgar as declarações fiscais, quebrando décadas de tradição, argumentando que estão a ser auditadas pelas Finanças norte-americanas.