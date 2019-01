Actualidade

O embaixador interino norte-coreano em Roma terá pedido asilo político a Itália, em dezembro passado, para evitar ser repatriado, noticiou hoje um jornal sul-coreano.

"Jo Song-gil pediu asilo no início do mês passado", escreveu o JoongAng Ilbo, que citou fontes diplomáticas não identificadas.

O diplomata estava à frente da embaixada em Roma desde outubro de 2017, após a decisão do Governo italiano de não aceitar as cartas credenciais do anterior embaixador norte-coreano em Roma, na sequência do lançamento de um novo míssil pela Coreia do Norte.