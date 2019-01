Actualidade

Os trabalhadores das rodoviárias do Oeste, Lis e Tejo (distritos de Leiria e Santarém) iniciaram hoje uma greve de dois dias para exigir o aumento do salário e a unificação das regras de trabalho nas empresas do Grupo Barraqueiro.

A greve teve início às 03:00 de hoje e prolonga-se até às 03:00 de sábado.

Com esta paralisação, os trabalhadores pretendem alcançar "melhores salários, melhores condições de trabalho e o fim das várias discriminações entre motoristas", salientou, numa nota, a União dos Sindicatos de Santarém, afeta à CGTP.