Actualidade

A empresa que explora as corridas de cavalos em Macau planeia investir entre 3,5 e 4,5 mil milhões de patacas (381 e 490 milhões de euros) num projeto turístico no espaço concessionado, informaram hoje as autoridades.

A empresa deve ao Governo de Macau 112 milhões de patacas, dívida que deve saldar em menos de três anos, mas viu a 31 de dezembro prorrogado o contrato de concessão da exploração do jogo por mais 24 anos, prometendo avançar com um projeto turístico que prevê pelo menos dois hotéis, zonas verdes, áreas desportivas, restaurantes, lojas, um museu e uma escola de equitação na ilha da Taipa.

O Macau Jockey Club tem como vice-presidente do conselho de administração e administradora executiva Ângela Leong, quarta mulher do magnata Stanley Ho e também diretora da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), uma das seis operadoras autorizadas a explorar o jogo no território.