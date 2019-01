Actualidade

A União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA), maior partido na oposição angolana, questionou hoje a "experiência" do novo governador de Luanda, Sérgio Luther Rescova, líder da Juventude do MPLA, partido no poder, para dirigir aquela "complexa" província.

"Luanda é uma cidade que tem grandes desafios, veremos o que o novo governador irá fazer, não sei se ele terá experiência suficiente para estar a frente de uma estrutura tão importante como é Luanda, mas o tempo dirá", disse hoje Alcides Sakala, porta-voz da UNITA, em declarações à agência Lusa.

O Presidente angolano, João Lourenço, exonerou na quarta-feira Adriano Mendes de Carvalho do cargo de governador da província de Luanda, nomeando para aquelas funções, Sérgio Luther Rescova, primeiro secretário nacional da Juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola (JMPLA).