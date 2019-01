Actualidade

A fundação Mo Ibrahim, que promove a boa governação e liderança em África, manifestou hoje "crescente preocupação" com os recentes desenvolvimentos políticos no Sudão, onde manifestações pacíficas vêm sendo reprimidas violentamente pelas forças de segurança.

"A Fundação Mo Ibrahim acompanha com crescente preocupação os desenvolvimentos políticos no Sudão, onde protestos pacíficos do povo sudanês escalaram para violência e para uma forte repressão" das autoridades, adianta a organização em comunicado.

Fundada pelo empresário sudanês radicado no Reino Unido, Mohamed (Mo) Ibrahim, a organização denunciou também a detenção de várias figuras da oposição ao Presidente Omar al-Bashir, no poder há quase 30 anos, e na morte de várias pessoas.