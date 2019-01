Actualidade

O Governo aprovou hoje o enquadramento legal que regula o uso de aeronaves não tripuladas ('drones') e estabelece as regras de uso no espaço aéreo nacional, foi hoje anunciado em comunicado após a reunião do Conselho de Ministros.

Segundo o texto divulgado, face ao "fácil acesso" a 'drones' "impunha-se a criação de um quadro normativo de fácil entendimento que determinasse as regras de operação no espaço público, sem inibir o potencial desenvolvimento de atividades económicas, de inovação e de atração de investimento".

Assim, segundo o Governo, foram definidas "regras claras de operação" na proposta de lei hoje aprovada.