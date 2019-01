Actualidade

O serviço de urgência do hospital do Barreiro tem estado, nos últimos dias, em sobrelotação, com o dobro dos doentes em observação em relação à sua capacidade, segundo a Ordem dos Enfermeiros e profissionais da unidade.

O presidente da secção regional Sul da Ordem dos Enfermeiros, Sérgio Branco, confirmou à agência Lusa informações também transmitidas por profissionais do hospital do Barreiro, que solicitaram o anonimato, e que apontam para mais de 60 doentes, hoje de manhã, no serviço de observação da urgência, quando a capacidade máxima é de 28 doentes.

Contactada pela agência Lusa, a administração do Centro hospitalar Barreiro Montijo reconhece que o serviço de urgência tem estado "nos últimos dias", e à semelhança de outras instituições hospitalares, "sob muito marcada pressão assistencial no contexto da época de contingência de inverno".