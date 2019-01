Actualidade

O líder parlamentar do PS afirmou hoje acreditar que as novas leis de bases da habitação e da saúde serão aprovadas nesta legislatura e manifestou-se aberto a um consenso com outras bancadas em torno destas matérias.

Carlos César falava aos jornalistas no final da reunião semanal da bancada socialista, depois de questionado sobre as suas expectativas em relação ao conjunto de propostas e de projetos de lei de bases da habitação e da saúde - duas matérias que vão estar em discussão na Assembleia da República.

"Estamos convencidos que, quer num caso, quer no outro, no final desta legislatura, teremos essas legislações aprovadas", declarou o presidente do Grupo Parlamentar do PS sobre as leis de bases da habitação e da saúde.