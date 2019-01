Actualidade

O início do julgamento dos três ex-seguranças acusados de tentativa de homicídio de dois homens agredidos com violência junto à discoteca Urban Beach, em Lisboa, em novembro de 2017, está marcado para 05 de fevereiro.

A primeira sessão ficou agendada para as 09:15 de 05 de fevereiro, com continuação em 12 e 19 de fevereiro, em ambas as datas pelas 10:30, disse hoje à agência Lusa a advogada das vítimas, Linda Alagoinha.

Os três ex-funcionários da empresa que prestava serviço de segurança na discoteca requereram a abertura de instrução, mas, em 21 de novembro do ano passado, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa pronunciou (decidiu levar a julgamento) os arguidos "nos exatos termos" da acusação do Ministério Público (MP).