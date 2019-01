Actualidade

Cinco jovens franceses acusados de agressões e insultos a cinco militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), no verão de 2015, em Albufeira, no momento em que eram abordados pelos guardas, começam a ser julgados em 12 de fevereiro.

A primeira sessão está marcada para as 14:00 no Tribunal de Albufeira, com continuação em 19 de fevereiro, refere um despacho judicial a que a agência Lusa teve hoje acesso.

Segundo o despacho de acusação do Ministério Público (MP), ao qual a Lusa teve acesso, os arguidos, com idades entre 22 e 23 anos, estavam, na madrugada de 04 de agosto de 2015, junto à rotunda das três palmeiras, "inseridos num grupo que causava distúrbios na via pública".