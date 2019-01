Europeias

O juiz Carlos Alexandre rejeitou hoje o desafio formulado pelo partido Nós, Cidadãos! para encabeçar uma lista às eleições europeias de 26 de maio, afirmando não estar no seu "horizonte pessoal qualquer intervenção política".

"Nunca equacionei qualquer carreira política ao nível nacional ou outro", respondeu Carlos Alexandre numa declaração escrita enviada à agência Lusa.

"Confirmo que tenho sido abordado por individualidades da nossa vida democrática no sentido supra apontado [candidatura às europeias], tendo referido não estar no meu horizonte pessoal qualquer intervenção política que, aliás, me está vedada, em decorrência do Estatuto dos Magistrados Judiciais", justificou o juiz.