Actualidade

Um helicóptero da Força Aérea da Nigéria despenhou-se, na quarta-feira, durante uma operação contra o grupo extremista Boko Haram, no estado de Borno, no norte do país, causando pelo menos cinco mortos, segundo fonte oficial.

Os cinco mortos são os membros da tripulação do helicóptero, de acordo com o porta-voz da Força Aérea, Ibikunle Daramola.

O aparelho despenhou-se em combate quando dava apoio às tropas do 145.º Batalhão em Damasak, no norte do estado de Borno", disse ainda o porta-voz da Força Aérea.