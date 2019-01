Actualidade

O Fórum para a Competitividade defendeu hoje que o horário das 35 horas semanais, aplicado na administração pública, é "claramente um luxo de país rico", sublinhando ainda que é uma "anormalidade" e uma "raridade".

"A semana das 35 horas é uma raridade na União Europeia e no mundo, sendo claramente um luxo de país rico, com atividades muito concentradas nos serviços", lê-se na nota de conjuntura de dezembro do fórum liderado por Pedro Ferraz da Costa.

Segundo defende a instituição, apenas "países muito mais ricos do que Portugal" podem sustentar o horário das 35 horas semanais.